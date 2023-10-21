"ماعز".. جماهير النصر السعودي تفاجئ رونالدو في لقاء ضمك (فيديو)
حرصت جماهير نادي النصر السعودي، على الاحتفال بقائد فريقها، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة مميزة بعد تحقيقه عددا من الأرقام القياسية رفقة منتخب بلاده مؤخرا.
وسجل رونالدو أرقاما قياسية رفقة المنتخب البرتغالي بعدما أحرز أربعة أهداف في مباراتي سلوفاكيا والبوسنة بواقع هدفين في كل مباراة وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.
واستطاع رونالدو أن يرفع رصيده إلى 40 هدفا خلال عام 2023، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف هذا العام متفوقا على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
كما كسر رونالدو حاجز الـ200 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي.
وعزز "الدون" أيضا موقعه في صدارة قائمة أفضل الهدافين الدوليين بعدما رفع رصيده إلى127 هدفا.
وقامت جماهير النصر قبيل انطلاق مواجهة فريقها ضد ضمك مساء اليوم السبت في الأسبوع العاشر من الدوري السعودي، برفع "تيفو" خاص برونالدو، احتفالا بأرقامه القياسية التي حققها مع البرتغال.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) October 21, 2023
عااااااااااااااااااجل :
تيفو جماهير #النصر للاسطورة كريستيانو رونالدو
pic.twitter.com/l9vqQtX43d
و"التيفو" عبارة عن كلمة "GOAT 7" وبجانبها صورة وجه رونالدو.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) October 21, 2023
تاريخي .. تيفو جمهور النصر السعودي لـ كرستيانو رونالدو
💛💛💛💛😨😨😨
pic.twitter.com/rlDusCrgEB
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) October 21, 2023
تيفو جمهور النصر بشكل واضح لـ الدون 💛👏
pic.twitter.com/DQM7Z3PHbt
وكلمة "GOAT" بالإنجليزية تعني "الماعز"، لكن القصد بها هنا هو اختصار لجملة "Greatest of All Time" (الأعظم في التاريخ).
وتريد جماهير النصر أن تقول من خلال "التيفو" إن رونالدو هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، علما بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان أول لاعب نال لقب "ماعز" (GOAT).
المصدر: RT