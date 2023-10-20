أول تعليق لمدرب نيوكاسل بعد اتهام نجمه تونالي في قضية "المراهنات"

أصر مدرب نيوكاسل إدي هاو، أن لاعبه الإيطالي الدولي ساندرو تونالي، يملك مستقبلا طويلا في النادي الإنجليزي مع انتظار نتائج التحقيق حول مراهنات رياضية غير مشروعة.

ويواجه اللاعب البالغ 23 عاما، والذي انتقل إلى نيوكاسل مقابل 67 مليون دولار قادما من ميلان الإيطالي في يوليو الماضي، خطر الإيقاف الطويل في ظل استمرار التحقيق في بلاده.

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وكان نيوكاسل قد أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بيانا أكد فيه أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم فيما يتعلق "بمراهنات غير مشروعة".

وأشار بيان النادي إلى أن "ساندرو يشارك بشكل كامل في التحقيق وسيواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية".

وعن رغبة تونالي بالاستمرار مستقبلا في النادي الإنجليزي أجاب هاو "لم تتم مناقشة هذا الأمر حتى، لأن الجواب هو نعم من الجانبين".

وتابع "سوف ندعمه (تونالي) وبشكل مستمر ونراه جزءا من فريقنا لسنوات عديدة، وأنا أعلم أن هذا هو نفس الشيء الذي يفكر فيه من جهته أيضا".

وغادر تونالي معسكر منتخب إيطاليا الأسبوع الماضي بعد ظهور تقارير عن التحقيقات لكن هاو قال إنه متاح للمشاركة مع نيوكاسل في لقاء كريستال بالاس المقرر غدا السبت ضمن الدوري الإنجليزي.

وأكمل هاو "لقد مر (تونالي) بأسبوعين صعبين للغاية. لقد كان يتعامل مع الكثير وأعتقد أنه يتعامل مع نفسه ومع عواطفه بشكل قوي".

وسبق أن أوقف الاتحاد الإيطالي قبل أيام، لاعب وسط يوفنتوس، نيكولو فاجولي لمدة سبعة أشهر بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاما بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة.

المصدر: وكالات