نيوكاسل المملوك للسعودية أكبر المتضررين من فضيحة المراهنات الإيطالية

سيكون نادي نيوكاسل يونايتد أحد أكبر المتضررين من فضيحة المراهنات الإيطالية، التي كشفها الصحفي فابريزيو كورونا.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن ساندرو تونالي نجم نيوكاسل، راهن على مباريات كرة القدم، منتهكا المادة 24 من قانون العدالة الرياضية، وإذا تم تأكيد الاتهام، سيواجه حظرا لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة تعاون تونالي مع السلطات والتوصل إلى اتفاق بعد الاعتراف بالذنب، فإن العقوبة ستنخفض إلى النصف (18 شهرا).

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وذكرت أن عقوبة فاجيولي، لاعب يوفنتوس، المتورط أيضا في القضية، ستكون حظرا من 10 إلى 18 شهرا، وهي بذلك عقوبة مخففة لأنه تعاون على الفور مع السلطات، وقدم معلومات أساسية في القضية.

وقالت الصحيفة إن عقوبة تونالي واللاعبين الآخرين المتورطين ستكون أكثر قسوة، لأن الاتحاد الإيطالي يريد إرسال "إشارة قوية" إلى لاعبي كرة القدم والرأي العام تجاه المذنبين.

وأضافت "لاغازيتا ديللو سبورت" أنه ليس واضحا حتى الآن إذا كان تونالي راهن على مباريات ميلان عندما كان لا يزال لاعبا في الروسونيري، أم بعد الرحيل.

وسيفحص المحققون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الخاصة بتونالي، وإذا تطابقت شهادة اللاعب مع نتيجة الفحص من المحتمل أن تكون العقوبة حظرا لمدة 18 شهرا فقط.

يشار إلى أن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الماكبايس.

المصدر: "وسائل إعلام"