هل يحتفل راموس إذا سجل في شباك ريال مدريد؟

يستعد المدافع المخضرم سيرخيو راموس إلى مواجهة فريقه السابق ريال مدريد عندما يحل النادي الملكي ضيفا على إشبيلية غدا السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتدرج راموس في الفئات السنية لنادي إشبيلية إلى أن وصل للفريق الأول في العام 2004 ليقضي معه موسما واحدا قبل أن ينضم في العام 2005 لريال مدريد.

وبعد 16 موسما، ترك راموس ريال مدريد في صيف 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان قبل أن يعود خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لفريق بداياته نادي إشبيلية.

ولم يلعب راموس (37 عاما)، ضد ريال مدريد منذ عام 2005، علما بأنه غاب بداعي الإصابة عن مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس 2022.

- هل يحتفل راموس إذا هز شباك ريال مدريد؟

كشف نائب رئيس نادي إشبيلية، خوسيه ماريا كاراسكو، عن خطة راموس إذا سجل أمام ريال مدريد في لقاء الغد، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أنه لن يحتفل، لم أسأله، ولكنني أتصور أنه سيرفض الاحتفال أمام فريقه السابق".

وأضاف: "على الرغم من أنه نشأ وترعرع في إشبيلية إلا أنه ينتمي كذلك إلى ريال مدريد بحكم الفترة الطويلة التي قضاها هناك".

المصدر: goal.com