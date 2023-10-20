ميدفيديف يعلق على الاتهامات التي طالت بنزيما لدعمه غزة

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على اتهام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين لنجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي كريم بنزيما لدعمه غزة والفلسطينيين.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "الخروج عن النمط الإيديولوجي أصبح يعاقب عليه بشكل مباشر في الغرب، والآن يمكن أن تقدم التعازي للإسرائيلين بينما تمنع التعازي للفلسطنين".

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وتابع بلغة متهكمة: "لا يجب أن تشعر بالأسف تجاههم هناك، بحجة أنهم جميعا إرهابيون فليموتوا بالآلاف، الأطفال والنساء وكبار السن هم ببساطة مادة مستهلكة".

وجاء ذلك تعليقا على هجوم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين ضد بنزيما، في تصريحات أدلى بها لمحطة "CNews"، حيث أشار إلى ارتباط المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، بجماعة الإخوان.

وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيما السيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

ويأتي هجوم الوزير الفرنسي على بنزيما صاحب الأصول الجزائرية، عقب تغريدة الأخير والتي أعلن فيها عن دعمه لسكان غزة في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

المصدر:RT