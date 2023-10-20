بنزيما في مرمى الانتقادات بسبب منشورات حبيب

انتقد هيوغ فيجي محامي المنتخب الفرنسي، مهاجم الاتحاد السعودي كريم بنزيما بسبب دعمه لمنشورات الروسي حبيب نور محمدوف البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة.

ووصف فيجي، دعم بنزيما لمنشورات حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر غير اللائق وفقا لما نقلته إذاعة RMC Sport.

وقال محامي المنتخب الفرنسي: "أعتقد أنه كان غير مناسب ومؤسف، سؤال اليوم هو معرفة ما إذا كان بنزيما مرتبطا بجماعة الإخوان المسلمين، أنت تفهم؟".

🗣 "Non, il n'est pas en lien avec les Frères musulmans, c'est absolument faux. C'est inadmissible !"



⚖ L'avocat de Benzema réagit aux accusations de Gérald Darmanin. https://t.co/9JwvZpXlGc — RMC Sport (@RMCsport) October 19, 2023

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وأدان نورمحمدوف على "إنستغرام" مجزرة مشفى المعمداني في غزة يوم الأربعاء الماضي. وأضاف أن "قصف مستشفى مليئا بالأطفال واللاجئين ليس هو الطريق إلى السلام"، واصفا الحادث بأنه إبادة جماعية.

وسبق أن انتقد البطل الروسي نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في الصحافة الفرنسية.

وفي وقت لاحق من يوم 18 أكتوبر، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بنزيمة بإقامة علاقات مع منظمة إرهابية.

وأعرب نجم كرة القدم الفرنسي البالغ 35 عاما عن دعمه للشعب الفلسطيني في مواجهة أعمال العنف من الجانب الإسرائيلي، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "X" أنه يصلي من أجل سكان قطاع غزة المتضررين من القصف.

المصدر:"لينتا.رو"