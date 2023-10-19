وفاة بطل كمال الأجسام فيغيريدو بشكل مأساوي عن 29 عاما

توفي نجم كمال الأجسام البرازيلي كريستيان فيغيريدو، بشكل مأساوي عن عمر ناهز 29 عاما، بعد مضاعفات ظهرت عليه أثناء خضوعه لعملية جراحية في الكبد.

وقال لاعب كمال الأجسام ريكاردو مارتينز كوريا، وهو صديق فيغيريدو، للصحافة إنه كان مع فيغيريدو في المستشفى حيث كان يعالج.

وأوضح أن فيغيريدو تعرض لسكتة دماغية أدت في النهاية إلى وفاته المفاجئة.

وأضاف كوريا "كان من المفترض أن تكون عملية جراحية بسيطة إلى حد ما، ولكن كانت هناك مضاعفات أدت إلى إصابة فيغيريدو بسكتة دماغية".

وتابع: "لقد حاولوا (الأطباء) إنقاذه (فيغيريدو) ومنع النزيف من التفاقم ثم أُصيب بنوبة قلبية غير عادية.. أصيب جسده بالصدمة.. لم يكن بوسع الأطباء فعل أي شيء لإنعاشه.. هناك أشياء خارجة عن إرادتنا".

وكان فيغيريدو حقق مؤخرا إنجازا مميزا في حياته المهنية بحصوله على بطاقة المحترفين لعام 2022 في مسابقة "Musclecontest" في البرازيل.

وكان يستعد لعرض لياقته البدنية المذهلة، والمعروفة بتناسقها في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

المصدر: "ذا صن"