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بعد اجتماعه مع الإدارة على خلفية دعمه فلسطين.. مزراوي يغيب عن تدريبات بايرن ميونخ

الرياضة

بعد اجتماعه مع الإدارة على خلفية دعمه فلسطين.. مزراوي يغيب عن تدريبات بايرن ميونخ
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يغيب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي عن تدريبات فريقه بايرن ميونيخ الألماني يوم الخميس، وسط غموض بشأن مصيره مع الفريق البافاري على خلفية دعمه لفلسطين.

ونشر مزراوي الأحد الماضي، فيديو عبر خاصية القصص بحسابه بموقع "إنستغرام"، متمنيا النصر للشعب الفلسطيني على إسرائيل.

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ورد البايرن بعدها ببيان أكد فيه أنه سيتحدث مع مدافعه المغربي بشأن التعبير عن دعم فلسطين عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال النادي البافاري حينها "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستغرام يوم الأحد، اللاعب يوجد حاليا في إفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ"

ونقل خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم،  فابريزيو رومانو، عن صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الخميس، أن مزراوي أجرى محادثات مع مسؤولي بايرن أمس الأربعاء بعد منشوره المؤيد لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الخبير الإيطالي أن الجانبين تبادل مواقفهما بشكل واضح وصريح.

ولفت أن مزراوي لن يتدرب مع البايرن اليوم الخميس دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT + بيلد

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