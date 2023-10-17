الكويت تهزم سوريا بثنائية

تغلب المنتخب الكويتي على نظيره السوري 2-1، في مباراة ودية لكرة القدم استضافتها إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء.

وتقدم السوريون عبر لاعب العربي القطري، عمر السومة في الدقيقة 17، بيد أن لاعب حتا الإماراتي، شبيب الخالدي، منح الفوز لـ "الأزرق" بتسجيله هدفين (42 و45+2).

هدفي الكويت في مرمى سوريا عبر الهداف شبيب الخالدي #الكويت_سوريا#الديربيpic.twitter.com/uZWdUTnY6l — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) October 17, 2023

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الكويت للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أما منتخب سوريا، فيستعد لنهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في قطر، علما بأن القرعة أوقعته في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان وأستراليا والهند.

المصدر: وكالات