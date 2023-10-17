أول تعليق لبلماضي على لقطة انفعاله على ابن رحمة في لقاء مصر (فيديو)

علق المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي على لقطته المثيرة للجدل مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال المباراة الودية التي جمعت "الخضر" ضد مصر أمس الاثنين في الإمارات.

وكانت اللقطة في الدقيقة 60 عندما قرر بلماضي استبدال سعيد بن رحمة بزميله حسام عوار، وخلال مغادرة ابن رحمة للملعب ظهر المدرب الجزائري منفعلا وغاضبا من لاعبه وتحول الأمر للإمساك بقميص اللاعب في مشهد انتهى سريعا دون أن يتطور للاشتباك.

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غضب جمال بلماضي مدرب الجزائر مع سعيد بن رحمة بعد استبداله 🥶🇩🇿

pic.twitter.com/qMdoTsx1HO — عمرو (@bt3) October 16, 2023

وعقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قال بلماضي عن لقطته مع ابن رحمة، إنه لا يريد الحديث عن تفاصيل هذه الواقعة، لكن كل ما يريد توضيحه أن هذا يحدث في كرة القدم.

وأضاف: "ابن رحمة خرج ولم يكن سعيدا وأنا أيضا لم أكن سعيدا، وهذا كل ما حدث بيننا.. أتركونا نتحدث عن كرة القدم".

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وتابع: "مثل هذه النقاشات لا فائدة منها، دعونا لا نتحدث عن هذه اللقطة.. الأمر المهم أننا نسينا الموضوع وانتهى".

يذكر أن مواجهة مصر والجزائر أقيمت ضمن

تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

المصدر: RT