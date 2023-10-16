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تصرف غريب لبلماضي مع ابن رحمة في لقاء الجزائر ومصر (فيديو)

الرياضة

تصرف غريب لبلماضي مع ابن رحمة في لقاء الجزائر ومصر (فيديو)
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أثارت لقطة لمدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة خلال اللقاء الذي واجه فيه منتخب الجزائر نظيره المصري يوم الاثنين في ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، جدلا واسعا.

ووقعت اللقطة عندما قرر بلماضي استبدال سعيد بن رحمة عند الدقيقة 60 بزميله حسام عوار، حيث ظهر المدرب الجزائري غاضبا أثناء مغادرة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي الملعب وأمسكه من قميصه، في مشهد أثار استغراب الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت بعض التقارير، أن سبب قيام بلماضي بردة الفعل هذه تجاه سعيد بن رحمة، يعود لرفض اللاعب مصافحة مدربه لدى استبداله.

وانتهت المواجهة بتعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المصري بهدف لمثله.

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وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين الجزائري والمصري لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

المصدر: RT

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