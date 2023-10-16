رسميا.. تأكدت مشاركة ناتشو مع ريال مدريد في "الكلاسيكو" بعد تخفيض عقوبة إيقافه

خُفضت عقوبة إيقاف مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز من ثلاث مباريات إلى اثنتين، ما سيسمح له بالمشاركة في لقاء "كلاسيكو إسبانيا" ضد الغريم برشلونة والمقرر في 28 أكتوبر الحالي.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تخفيض العقوبة التي فرضت على ناتشو بعد طرده أمام جيرونا بسبب خطأ قاس على الجناح بورتو خلال المباراة التي فاز بها الريال 3-0 في 30 سبتمبر الماضي.

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وقد طرِد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على بورتو على مستوى الكاحل فخرج الأخير على حمالة قبل أن ينقل إلى المستشفى.

وقدم ناتشو اعتذاره إلى بورتو من خلال نشر بيان له على "إنستغرام" جاء فيه "أود التقدم باعتذاري إلى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم (في تلك المباراة)، كما على مدى مسيرتي، لم يكن في نيتي إلحاق إصابة بأحد. آمل أن تتعافى جيدا وبسرعة".

وغاب ناتشو عن المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أوساسونا 4-0 في السابع من الشهر الحالي، ولن يكون مع النادي الملكي في رحلته إلى الأندلس السبت المقبل لمواجهة إشبيلية لكنه سيكون حاضرا في موقعة "كلاسيكو" الدوري الإسباني في الـ28 من الشهر الجاري.

ويواجه ريال مدريد مشكلة هذا الموسم في مركز قلب الدفاع في ظل ابتعاد البرازيلي إيدر ميليتاو عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، ما يجعل ناتشو والألماني أنتونيو روديغر والنمساوي دافيد ألابا الوحيدين القادرين على شغل هذا المركز.

وفي ظل غياب ناتشو للإيقاف وألابا بسبب الإصابة، تألق لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في هذا المركز خلال الفوز على أوساسونا.

المصدر: وكالات