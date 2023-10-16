النجم المغربي زياش يتضامن مع فلسطين

تضامن نجم كرة القدم المغربي حكيم زياش المحترف في صفوف نادي غلطة سراي التركي مع القضية الفلسطينية، بنشره تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام".

وشارك زياش عبر خاصية "استوري" منشورا يتضمن مقولة لـ"مالكوم إكس" وهو داعية إسلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، جاء فيه: "إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف (وسائل الإعلام) ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع".

وأرفق الدولي المغربي منشوره بصورة للدمار الذي تعرضت له غزة جراء القصف الإسرائيلي، تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيين.

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وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT