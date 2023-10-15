ليفربول يحدد البديل تحسبا لرحيل صلاح

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ، الألماني ليروي ساني، كخيار أول لتعويض مغادرة النجم المصري محمد صلاح المحتملة عن النادي الصيف القادم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول مستعد بالفعل لكسر رقم قياسي للنادي في سوق الانتقالات، من أجل التوقيع مع ساني.

EXCLUSIVE: Liverpool ready to sign Leroy Sane in club-record transfer with cash from Mohamed Salah sale | @riccosranthttps://t.co/CUgg4QKIOJpic.twitter.com/0UPehIjIdO — Mirror Football (@MirrorFootball) October 14, 2023

وسبق لنادي ليفربول أن دفع 64.2 مليون جنيه إسترليني، مع وضع 21.4 مليون في صورة حوافز، للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، قادما من بنفيكا البرتغالي العام الماضي، وتعتقد "ميرور" أن قادة "الريدز" قد يدفعون ما يزيد عن رسوم ضم المهاجم الأوروغواياني، لحسم صفقة ساني.

ويحظى ليروي ساني بإعجاب مواطنه يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يسعى لإعادة اللاعب إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بعد 4 مواسم قضاها الألماني، في صفوف مانشستر سيتي (2016-2020).

إقرأ المزيد

وتشير تقارير صحفية إلى إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، الصيف القادم، من أجل الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، علما أن الدولي المصري نال اهتماما كبيرا من قبل نادي اتحاد جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويجيد ليروي ساني (27 عاما) اللعب في مركز محمد صلاح (الجناح الأيمن)، ويقدم مستويات مميزة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، مُسجلا 6 أهداف في 7 مباريات خاضها ضمن الدوري الألماني.

في المقابل، سجل صلاح (31 عاما) 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، خلال 8 مباريات، شارك فيها مع ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام