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نادال يكشف موقفه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

الرياضة

نادال يكشف موقفه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)
AFP
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أعرب النجم الإسباني، رافائيل نادال، عن امتنانه للقائمين على تنظيم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الإعلان عن مشاركة "الماتادور" في نسخة 2024 للبطولة.

ونشر رافائيل نادال مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلق فيه بالقول: "كما ترون، أنا أتدرب كل يوم وأعمل بجد للعودة في أسرع وقت ممكن..".

وأضاف: "أقدر التصويت بالثقة من قبل بطولة أستراليا المفتوحة…".

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الماتادور نادال يعود
الماتادور نادال يعود

وكان مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كريغ تيلي، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن رافائيل نادال، المتوج مرتين بلقب أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، سيعود لملاعب ملبورن لخوض نسخة 2024 في الـ14 من يناير المقبل.

المصدر: "instagram/rafaelnadal" 

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