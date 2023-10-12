"الشيرنجيتو": زيدان يقترب من العودة لريال مدريد.. ولكن ليس لوحده

أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرغب بالعودة إلى تدريب ريال مدريد لولاية ثالثة، وأن الاتصالات مستمرة بينه وبين مسؤولي النادي.

ورحل زين الدين زيدان (51 عاما) عن ريال مدريد بنهاية موسم (202-2021)، حيث كان يمني النفس بقيادة منتخب فرنسا، ولكن آماله تبخرت، بعد تجديد تعاقد المدرب الحالي، ديديه ديشامب حتى مونديال 2026، ليبقى "زيزو" بعيدا عن التدريب منذ ذلك الوقت.

وأكد "الشيرنجيتو" أن زيدان يبقى الخيار الأبرز لخلافة المدرب الحالي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي والأقوى، ينتهي عقده في يونيو 2024، ويستعد لقيادة منتخب البرازيل، لكنه لم يوقع بشكل رسمي بعد.

وأشار البرنامج الإسباني أيضا، إلى أن علاقة زيدان القوية بمواطنه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، تقربه من العودة مع إتمام هذه الصفقة الوشيكة بضم مهاجم سان جيرمان إلى صفوف "الميرينغي" الصيف المقبل.

💣 "El Madrid se plantea la vuelta de ZIDANE".



💥 "Una opción que abriría las puertas para que Mbappé fiche por el Madrid".



🚨 EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/rH8LmiNPFP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2023

🇧🇷 "Ancelotti no tiene nada firmado ni apalabrado con Brasil".



🗓️ "Si el Madrid no le ofrece la renovación antes de diciembre, Ancelotti firmará con Brasil".



🚨 EXCLUSIVA de @EduAguirre7 anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/LIeL16m7Wi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2023

وعمل زيدان مديرا فنيا لنادي ريال مدريد في ولاية أولى خلال الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2018، وعاد مجددا خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وقاد زين الدين زيدان فريق ريال مدريد خلال مسيرته التدريبية معه إلى تحقيق إنجازات كبيرة، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ثلاث مرات متتالية، والدوري الإسباني مرتين.

المصدر: وكالات