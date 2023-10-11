أنشيلوتي يحصل على دكتوراه فخرية (فيديو)

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأربعاء، على لقب أكاديمي يعزز به سيرته الذاتية.

وتلقى أنشيلوتي تكريما اليوم الأربعاء في جامعة بارما، إذ حصل على الدكتوراه الفخرية في علوم وتقنيات النشاط الحركي الوقائي.

Carlo Ancelotti a obtenu un nouveau Master dans le management du football ! 👨🏻‍🎓🎓



Il l’a obtenu avec une spécialisation en « Sciences et techniques des activités motrices préventives et adaptées » à l'Université de Parme. 📜 pic.twitter.com/gBS3FfUxnA — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 11, 2023

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تمت صياغة اقتراح تعيين أنشيلوتي من قبل قسم الطب والجراحة، ووافق عليه مجلس الشيوخ الأكاديمي لجامعة "إميليانا"، ووزيرة الجامعات والأبحاث آنا ماريا بيرنيني.

وسيلقي كارلو أنشيلوتي محاضرة الدكتوراه بعنوان "كرة القدم: مدرسة الحياة".

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بتوليه تدريب منتخب البرازيل، بدءا من الصيف المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"