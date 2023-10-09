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شاهد.. لحظة سقوط حارس مرمى بعد انفجار مفرقعة نارية

الرياضة

شاهد.. لحظة سقوط حارس مرمى بعد انفجار مفرقعة نارية
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تعرض حارس مرمى نادي "كليرمون فوت 63" لإصابة، إثر انفجار مفرقعة نارية، ما أدى إلى توقف مباراته أمام مضيفه مونبلييه، يوم أمس الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جماهير نادي مونبلييه ألقت ألعابا نارية تسببت إحداها في إصابة موري دياو حارس مرمى كليرمون فوت، قبل نهاية المباراة بدقائق، ليتم إخراجه من أرضية الملعب على نقالة، وقرر الحكم إيقاف المواجهة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق مونبلييه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ولم يصدر أي قرار حول مصير هذه المباراة بعد إيقافها، في حين أكد نادي كليرمونت دعمه الكامل لموري دياو عقب الحادث.

المصدر: وسائل إعلام 

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