شاهد.. لحظة سقوط حارس مرمى بعد انفجار مفرقعة نارية

تعرض حارس مرمى نادي "كليرمون فوت 63" لإصابة، إثر انفجار مفرقعة نارية، ما أدى إلى توقف مباراته أمام مضيفه مونبلييه، يوم أمس الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جماهير نادي مونبلييه ألقت ألعابا نارية تسببت إحداها في إصابة موري دياو حارس مرمى كليرمون فوت، قبل نهاية المباراة بدقائق، ليتم إخراجه من أرضية الملعب على نقالة، وقرر الحكم إيقاف المواجهة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق مونبلييه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

An unfortunate ending to the Montpellier vs Clermont match 😔



The match has been abandoned after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the crowd. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. pic.twitter.com/LMbmSPz32q — Football is Life (@futball_is_life) October 8, 2023

ولم يصدر أي قرار حول مصير هذه المباراة بعد إيقافها، في حين أكد نادي كليرمونت دعمه الكامل لموري دياو عقب الحادث.

Le Clermont Foot 63 apporte tout son soutien à Mory Diaw suite à l'incident survenu aujourdhui à Montpellier.#MHSCCF63pic.twitter.com/9KdPvrIZLu — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 8, 2023

المصدر: وسائل إعلام