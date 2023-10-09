الروسي روبليف يواصل مشواره في شنغهاي

بلغ الروسي أندريه روبليف الدور الرابع لبطولة التنس للماسترز ذات الألف نقطة " ATP Masters 1000"، المقامة حاليا في مدينة شنغهاي الصينية، والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف يورو.

وجاء تأهل روبليف المصنف الخامس في البطولة، على حساب الفرنسي أدريان مانارينو المصنف الـ31، إثر فوزه عليه بسهولة بمجموعتين من دون رد، واقع: (6-3) و(6-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة وثلاث دقائق فقط.

وضرب أندريه روبليف (25 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، مع الأمريكي تومي بول، الذي تغلب بدوره على الفرنسي الآخر أرتور فيلس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-7) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم أيضا.

يذكر أن منافسات بطولة شنغهاي للتنس، استؤنفت لأول مرة منذ عام 2019، بعد توقفها لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

المصدر: وكالات