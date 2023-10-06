سبب مغادرة نيمار الهلال إلى البرازيل

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح الهلال السعودي، غادر المملكة وتوجه إلى بلاده البرازيل لظروف عائلية.

وسجل نيمار هدفا في فوز الهلال على مضيفه نساجي مازاندران 3-0، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

إقرأ المزيد

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار غادر إلى البرازيل في وقت مبكر من فجر الجمعة، بعد منحه إجازة من إدارة الهلال، بسبب ظروفه الأسرية.

وسافر نيمار إلى البرازيل لحضور ولادة ابنته من صديقته برونا بيانكاردي، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

ويستعد الهلال لمواجهة مضيفه الأخدود، السبت 7 أكتوبر، في الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن السعودي.

وانتقل نيمار إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.

المصدر: صحيفة "الرياضية" السعودية