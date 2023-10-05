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الدوري الأوروبي.. ليفربول يكرم وفادة سان جيلواز بثنائية

الرياضة

الدوري الأوروبي.. ليفربول يكرم وفادة سان جيلواز بثنائية
AP
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تغلب نادي ليفربول الإنجليزي على ضيفه سان جيلواز البلجيكي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الخميس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بمسابقة الدوري الأوروبي.

وأحرز الهولندي ريان غرافينبيرش، هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 44 بعدما سدد زميله ألكسندر أرنولد كرة من خارج المنطقة، أخطأ حارس الفريق البلجيكي في الإمساك بها لتسقط من يده ويتابعها غرافينبيرش بتسديدة في الشباك.

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وأضاف ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد هجمة مرتدة انفرد على إثرها الجناح البرتغالي بالمرمى قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في شباك سان جيلواز.

وبهذه النتيجة، عزز ليفربول صدارته للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، بينما تجمد رصيد سان جيلواز عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

المصدر: RT

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