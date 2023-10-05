بعد تمريرة صلاح.. نونيز يهدر فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة ويثير دهشة كلوب (فيديو)

أهدر داروين نونيز، بغرابة فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول في شباك ضيفه سان جيلواز البلجيكي خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 16 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، توغل النجم المصري محمد صلاح داخل منطقة جزاء الفريق البلجيكي قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب لنونيز، فحاول الأخير وضعها في الشبك بلمسة واحدة لكنه سددها بشكل غريب لتذهب الكرة خارج الملعب.

هدف محقق يضيع بشكل غريب من نونيز!

pic.twitter.com/mnhucZ0v28 — عمرو (@bt3) October 5, 2023

والتقطت كاميرا الملعب، مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب وهو يلوح بيده مستغربا من إهدار نونيز لتلك الفرصة.

لقطة اليوم .. ردة فعل كلوب & دكة ليفربول بعد هدف محقق ضاع من نونيز والمرمى فاضي 🤣❤️

pic.twitter.com/gaBEe2xpnv — عمرو (@bt3) October 5, 2023

ولحسن حظ نونيز، فقد نجح الهولندي ريان جرافينبيرش، في تسجيل هدف التقدم لليفربول (1-0) في الدقيقة 44، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

يذكر أن ليفربول يحتل حاليا صدارة المجموعة الخامسة بمسابقة الدوري الأوروبي برصيد ثلاث نقاط تحصل عليها من فوزه في الجولة الأولى على لاسك لينز بنتيجة 3-1، بينما تعادل سان جيلواز أمام تولوز بهدف لمثله.

المصدر: RT