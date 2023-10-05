ميسي ونيمار يفضحان تراجع مستوى مبابي

أثار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، العديد من التساؤلات حول مستواه الفني والبدني عقب الهزيمة الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد (1-4)، في دوري أبطال أوروبا.

ومنحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مبابي، تقييما ضعيفا للغاية (2 من 10)، وأشارت إلى أن النجم الباريسي كان بلا دور أو بصمة على مدار الشوطين في ملعب سان جيمس بارك.



وذكرت أن مبابي قدم واحدة من أسوأ مبارياته، واختفى كثيرا طوال زمن المباراة، ولم يظهر سوى 4 مرات فقط بتمريرات أو محاولات غير مؤثرة.



وأوضحت أن كيليان البالغ 24 عاما اضطر أيضا للتراجع للخلف كثيرا ليساهم في بناء الهجمات واللعب بين الخطوط، ولكنه لم ينجح أيضا في هذه المهمة.

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وتابعت أن الهداف التاريخي لسان جيرمان، افتقد كثيرا ليونيل ميسي ونيمار جونيور، اللذين كانا يمدانه بالكثير من التمريرات المتقنة، لاستغلال سرعته في المساحات الواسعة.



وأوضحت "ليكيب" أيضا أن مبابي، عليه الآن الانسجام مع نوعية مختلفة في الخط الهجومي، مثل كولو مواني وغونزالو راموس، حيث يميلان أكثر للتسديد مباشرة على المرمى أكثر من اللعب الإبداعي.



وختمت الصحيفة الفرنسية تقريرها بأن مبابي سجل 8 أهداف في أول 11 مباراة، لكن انطلاقة سان جيرمان في الدوري لم تكن مقنعة، حيث حصل على 12 نقطة من أصل 21 ممكنة، ولديه اختبار صعب، الأحد المقبل أمام رين الذي فشل في تحقيق الفوز عليه خلال آخر 3 زيارات.



كما أظهرت كاميرات شبكة "RMC" سبورت الفرنسية، حالة الذهول الشديدة على وجه مبابي بعد المباراة، وكأن نيوكاسل يونايتد قطار، دمر كل شيء أمامه.

المصدر: "وسائل إعلام"