حلم التأهل للتصفيات يتبخر.. إنتر ميامي يستمر بمعاناته في غياب ميسي

ما زال غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن إنتر ميامي يكبد الفريق الكثير، آخرها تلقي خسارة عريضة أمام مضيفه شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي.

وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة شيكاغو فاير، فجر الخميس والتي مني فيها إنتر ميامي بخسارة ثقيلة (1-4).

وهذه هي رابع مباراة يغيب عنها ميسي عن إنتر ميامي، بسبب الإصابة.

SHAQIRI 🎶 SHAQIRI 🎶



What a sequence from the @ChicagoFire to set up the opening goal against Inter Miami. pic.twitter.com/Snix7YI1CK — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2023

FT: Chicago Fire 4-1 Inter Miami



Inter Miami are winless in all four games they've played since Leo Messi was injured 🫠



(via @MLS) pic.twitter.com/fi1GQXXM6j — B/R Football (@brfootball) October 5, 2023

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وكان ميسي طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي، 24 سبتمبر الماضي، ولا نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي أمام هيوستن دينامو (1-2).



وبهذه الهزيمة تراجع إنتر ميامي إلى المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بـ33 نقطة، مبتعدا بـ5 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، قبل 3 جولات على نهاية الدور التمهيدي.





المصدر: "وكالات"