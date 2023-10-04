3 دول في أمريكا الجنوبية تستضيف 3 مباريات في مونديال 2030

أعلن "الفيفا" أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم مونديال 2030 تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان، أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسميا عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتا إلى أن المباريات الثلاث التي ستستضيفها أمريكا الجنوبية في الأوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأولى في الأوروغواي.

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FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4pic.twitter.com/mwLRerCIlg — FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023

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ودعا "الفيفا" الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

المصدر: وكالات