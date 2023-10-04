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3 دول في أمريكا الجنوبية تستضيف 3 مباريات في مونديال 2030

الرياضة

3 دول في أمريكا الجنوبية تستضيف 3 مباريات في مونديال 2030
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أعلن "الفيفا" أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم مونديال 2030 تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان، أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسميا عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتا إلى أن المباريات الثلاث التي ستستضيفها أمريكا الجنوبية في الأوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأولى في الأوروغواي.

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ودعا "الفيفا" الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

المصدر: وكالات

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