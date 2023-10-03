رونالدو يتوج بجائزة جديدة في السعودية

توج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.

وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا المحترف في صفوف الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي فسجل كل منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

هدّاف الدوري بـ🔟 أهداف 🇵🇹⚽️



كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر سبتمبر .. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/1NKUg70Z4i — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

وتعد الجائزة هي الثانية على التوالي لرونالدو، إذ سبق أن ظفر بها في أغسطس الماضي.

مدرب الفريق الأقوى هجومًا 💪

لويس كاسترو مدرب شهر سبتمبر بلا منازع وينال جائزة @Roshnksa 🏆🇵🇹



#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/wy3gE9edoN — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

واحتفظ حارس اتحاد جدة، البرازيلي مارسيلو غروهي، بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف فقط في الشهر الماضي في 4 مباريات، فيما نال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، جائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.

المصدر: RT