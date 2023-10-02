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الروسي ميدفيديف إلى نصف نهائي الصين.. والتونسية جابر تتأهل

الرياضة

الروسي ميدفيديف إلى نصف نهائي الصين.. والتونسية جابر تتأهل
AFP
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بلغ الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالميا، نصف نهائي دورة الصين المفتوحة للتنس، بفوزه على الفرنسي أوجو أومبير، بواقع (6-4 و3-6 و6-1)، اليوم الاثنين في بكين.

ويلتقي ميدفيديف مع الألماني ألكسندر زفيريف العاشر عقب تغلبه على التشيلي نيكولاس جاري 6-1 و6-7 (5-7) و6-3 في لقاء استغرق ساعتين و18 دقيقة.

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ومن المقرر أن يلعب لاحقا، الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا مع النرويجي كاسبر رود، مساء الاثنين.
 
وفي آخر مباريات ربع النهائي، يلاقي الإيطالي يانيك سينر المصنف سادسا، البلغاري المخضرم جريجور ديميتروف.
 
ويغيب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، عن الدورات الصينية لهذا الموسم.
 
وفي دورة السيدات للـ1000، تفوقت البولندية إيجا شفيونتيك الثانية عالميا، على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين نظيفتين (6-4 و6-4)، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية من أصل روسي فارفارا جراتشيفا.
 
وتأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة والمتوجة في نينجبو باللقب الخامس في مسيرتها، بعد تغلبها على الأمريكية أشلي كروجر (6-3 و6-4)، لتلاقي في الدور الثاني الأوكرانية مارتا كوستيوك.
 
وتقام دورة بكين للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد أن أنهت البلاد سياساتها الانعزالية للتخلص من تداعيات فيروس كورونا.

المصدر: "وكالات"

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