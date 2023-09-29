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الروسية كودرميتوفا تطرد المصنفة الأولى خارج بطولة طوكيو

الرياضة

الروسية كودرميتوفا تطرد المصنفة الأولى خارج بطولة طوكيو
Globallookpress
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خسرت البولندية إيغا شيانتيك المتوجة بأربعة ألقاب في بطولات غراند سلام، أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في دور الثمانية ببطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو اليوم الجمعة.

وارتكبت شيانتيك، المصنفة الأولى بالبطولة، العديد من الأخطاء في المجموعة الأولى خلال ثاني مباراة لها منذ خروجها من الدور الرابع في أمريكا المفتوحة حين تراجعت للمركز الثاني بالتصنيف العالمي.

لتخسر شيانتيك بواقع 6-2 و2-6 و6-4 خلال مباراة استغرقت ساعتين و21 دقيقة.

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وفي الدور المقبل تلتقي كودرميتوفا مع مواطنتها أنستاسيا بافليوتشينكوفا التي بلغت قبل نهائي لأول مرة منذ فرنسا المفتوحة 2021 بتفوقها على مواطنتها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-2 و7-5.

وفي المباريات المتبقية، تلعب اليوم الجمعة الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة رابعة عالميا مع الروسية داريا كاساتكينا.

كما تواجه اليونانية ماري سكاري السادسة نظيرتها الفرنسية كارولين جارسيا.

المصدر:"وكالات"

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