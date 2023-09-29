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مشاهد مرعبة.. لاعب يهدد بالانتحار بسبب صديقته

الرياضة

مشاهد مرعبة.. لاعب يهدد بالانتحار بسبب صديقته
Globallookpress
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انتشرت العديد من الصور التي قيل أنها للفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب نادي نيس، يهدد بإلقاء نفسه من أعلى جسر ماجنان في مدينة نيس على ارتفاع 100 متر بسبب صديقته.

وقام رجال الشرطة والإطفاء بتطويق المنطقة، وأرسل نادي نيس أخصائيه النفسي إلى مكان الحادث.

وبحسب موقع RMC Sport، قد يكون الوضع مرتبطا بالوضع النفسي الذي يعاني منه اللاعب، والذي ربما تفاقم بسبب "خيبة الحب" الأخيرة وانفصاله عن صديقته.

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ويحاول زملاء اللاعب الاتصال بصديقة بيكا بيكا، ولا يزال تدريب الفريق الأول جاريا لكن طُلب من الصحفيين المتواجدين هناك المغادرة، عقب إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده بعد انتهاء الحصة التدريبية صباح الجمعة.

وانتقل بيكا بيكا البالغ 22 عاما، من لوكوموتيف موسكو إلى نيس في عام 2022، بصفقة بلغت 12 مليون يورو.

وشارك مع نيس في 22 مباراة مسجلا هدفا وحيدا، لكنه لم يلعب أي مباراة هذا الموسم.

المصدر: "وسائل إعلام"

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