كارثة روما تلحق العار بمسيرة مورينيو

أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بأنه يقضي "أسوأ" انطلاقة موسم له بعد الخسارة 1-4 أمام جنوة، ليلامس روما منطقة الهبوط في الدوري الإيطالي.

وحصد روما مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، 5 نقاط فقط من أول 6 جولات بالكالتشيو.

وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة:"هذا صحيح، البداية الحالية هي الأسوأ في تاريخ روما وكذلك الأسوأ لي كمدرب خلال مسيرتي بأكملها".

وأضاف:"ولكن ما هو صحيح أيضا أن روما لم يسبق له التأهل إلى نهائيين أوربيين متتاليين من قبل في تاريخه".

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ويقصد البرتغالي بذلك تأهل فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر والحصول عليه، بالإضافة للصعود إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره الموسم الماضي من إشبيلية.

وظهر مورينيو في حالة غضب شديدة بعد الخسارة، حيث رفض الحديث مع الاستوديو الخاص باللقاء واكتفى بالتحدث مع مراسل الملعب فقط، وعندما تم سؤاله عن الإصابات استنكر ذلك ورد قائلا:"هل سألتم ألبرتو جيلاردينيو مدرب جنوى أيضا هذا السؤال؟".

وكان مورينيو قد سبق أن خرج بتصريحات مشابهة تميل إلى معايرة الأندية التي يدربها بتاريخها، مثل الإرث الأوروبي لمانشستر يونايتد وغياب توتنهام عن البطولات.

يذكر أن روما يحتل المركز الـ16 على جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، ولعب 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، تعرض خلالهم إلى 3 هزائم وتعادل مرتين وفاز مرة وحيدة.

المصدر: "وكالات"