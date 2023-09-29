بيع جزء من حصة ملاك ليفربول

قررت مجموعة "فينواي سبورتس" بيع جزء من حصتها في نادي ليفربول الإنجليزي لشركة الاستثمار الرياضي "ديناستي إيكويتي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن "فينواي سبورتس" تسعى إلى الاستثمار منذ فترة، رغم نفيها إشارات لبيع النادي منذ عام مضى.



وتهدف تلك الخطوة إلى جمع أموال لسداد ديون وحل الأزمات المالية التي تعرض لها ليفربول خلال فترة فيروس كورونا.

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ولن يؤثر ذلك على الالتزام طويل المدى من جانب "فينواي سبورتس" مع ليفربول.

وترى "فينواي سبورتس" أن ليفربول يجب أن يكون مرنا من أجل تحقيق طموحاته الحالية على أرض الملعب، فيما لن يكون الاستثمار مقدمة لبيع النادي في المستقبل.



وقال مايك جوردون رئيس فينواي سبورتس "التزامنا طويل الأجل مع ليفربول، سيظل قويا كما كان دائما".



وأضاف "قلنا دائما إنه في حال وجود شريك استثماري مناسب لليفربول، سنستغل الفرصة لمساعدة النادي على التحلي بالمرونة المالية على المدى الطويل وللنمو في المستقبل".



وتساهم الأموال في سداد الديون البنكية على النادي خلال أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأموال المستخدمة في تطوير ملعب أنفيلد وبناء مركز أكسا للتدريبات، وإعادة شراء مركز تدريبات ميلوود من أجل فريق السيدات، وكذلك التعاقدات الجديدة.

المصدر: "وكالات"