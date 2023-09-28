ليفربول يطالب بإقالة رئيس "يويفا"

حث إيان بيرن النائب عن مدينة ليفربول الاتحاد الإنجليزي على الضغط على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنظر إلى الطريقة التي تعامل بها "يويفا" مع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وقبل المباراة، اصطف الآلاف من المشجعين في طوابير طويلة، وتعرضوا لأعمال شرطة خطيرة وهجمات من قبل بلطجية محليين، ووجد تقرير مستقل أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحمل "المسؤولية الأساسية" عن الفوضى التي "كادت أن تؤدي إلى كارثة" خارج ملعب "دو فرانس" في باريس.

الآن، كتب بيرن رسالة إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، مارك بولينجهام، اتهم فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتسبب في تعرض المشجعون للخطر بشكل مفجع، ودعا إلى إقالة زيليكو بافليكا، رئيس الأمن في "يويفا" والصديق المقرب لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني أليكساندر تشيفيرين.

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وكتب: "كانت المحسوبية مسؤولة عن تعيين زيليكو في مثل هذا المنصب الحيوي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع مسؤولية سلامة المشجعين - وهو المنصب الذي كان من الواضح أنه غير مؤهل لشغله".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن نتذكر في جميع الأوقات أن يويفا هو اتحاد قاري لكرة القدم، مما يعني أن الاتحاد الإنجليزي جزء منه، وبالتالي يجب على الاتحاد الإنجليزي أن يحاسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة في الموقف الذي تكون فيه سلامة المشجعين معرضة لخطر شديد للغاية بسبب الإدارة المروعة والمحسوبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الوقت الحاضر، لا يبدو أن هذا يحدث، لكن غض الطرف ليس رد فعل مقبول".

يأتي ذلك بعد أيام من نشر صحيفة "غارديان" الإنجليزية تقريرا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تم انهامه بتقديم أدلة "غير صحيحة على الإطلاق" لتحقيقه المستقل في نهائي 2022، لحماية وحدة السلامة والأمن التابعة له من الانتقادات.

كما زعم شارون بورخالتر لاو، الذي كان الرجل الثاني في قيادة المباراة وكان مدير عمليات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ذلك الوقت، أن بافليكا وفريقه غابوا عن العديد من الإحاطات المتعلقة بالسلامة، وفشلوا في تقديم معلومات مهمة لعملية التخطيط وادعى أن معظم المشاكل نشأت من شرطة باريس.

وبالمناسبة، قال بيرن إن هناك أوجه تشابه بين كيفية إدارة هذا الحدث وكارثة هيلزبرة عام 1989 - حيث توفي 97 من مشجعي كرة القدم وأصيب 766 بسبب نقص سيطرة الشرطة، والعيوب في الملعب، والاكتظاظ.

وكتب: "إن أوجه التشابه مع هيلزبرة غريبة ومرعبة في نفس الوقت. إنني أحث الاتحاد الإنجليزي على عدم خذلان أنصار ليفربول كما فعلوا سابقا في عام 1989. كما أحثك بأقوى العبارات الممكنة، بصفتك الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وفي ضوء [تقرير غارديان]، على دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إقالة زيليكو بافليكا ودعوة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشيفيرين إلى النظر مرة أخرى في موقفه بما يصب في مصلحة جميع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا".

المصدر: goal