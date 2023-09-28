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أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا في عقر داره

الرياضة

أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا في عقر داره
Globallookpress /Ricardo Larreina
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خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه أوساسونا بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي "الروخي بلانكوس" كل من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ولاعب خط الوسط افسباني رودريغو ريكيلمي، في الدقيقتين (20، 81) على الترتيب.

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وأكمل الفريقان المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85 بعد طرد كل من ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد، والأرجنتيني إزكويل أفيلا مهاجم أوساسونا، إضافة إلى طرد جاغوبا اراستي، المدير الفني لفريق أوساسونا، في الدقيقة 78 لاحتجاجه على قرار الحكم إلغاء هدف لأصحاب الأرض.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة حصدها من 6 مباريات، ويتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

في المقابل، يشغل نادي أوساسونا المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT 

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