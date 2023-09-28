الاتحاد الدولي للسباحة يهدد بإيقاف السباحين الروس بسبب تحدثهم إلى وسائل الإعلام

هدد الاتحاد الدولي للسباحة بإيقاف السباحين الروس بسبب تواصلهم مع وسائل الإعلام في المسابقات.

وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه "الانتهاكات" سيتم تقييمها من قبل لجنة مستقلة للامتثال لأخلاقيات الرياضات المائية.

وأوضح الاتحاد أن "العقوبات قد تتجاوز الغرامة وتشمل الاستبعاد إذا اقتضت الظروف ذلك".

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وسمح الاتحاد الدولي للسباحة في 4 سبتمبر، للسباحين الروس والبيلاروس بالمشاركة في البطولات بشكل محايد.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم السماح لسباح واحد من روسيا كحد أقصى في كل تخصص بالمنافسة.

وفي أبريل 2022، منع الاتحاد الدولي للسباحة، الروس من المشاركة في المسابقات المقامة تحت رعايتها.

وغاب السباحون الروس عن بطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت في هنغاريا في الفترة من 18 يونيو إلى 3 يوليو الماضي.

المصدر: "وكالة تاس"