أنس جابر تواصل مشوارها في الصين (فيديو)

بلغت النجمة التونسية أنس جابر الدور ربع النهائي لبطولة نينغبو الصينية المفتوحة للتنس، المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 259 ألف دولار.

وجاء صعود أنس جابر المصنفة الأولى في البطولة، على حساب الألمانية تامارا كورباتش، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

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وستلعب أنس جابر (29 عاما) في الدور ربع النهائي لبطولة نينغبو "WTA Ningbo Open" مع الروسية فيرا زفوناريوفا، المتأهلة إلى الدور ذاته على حساب الدنماركية كلارا تاوسون، التي انسحبت من المواجهة بينهما، بعد خسارتها في المجموعة الأولى بأربعة أشواط مقابل ستة، وكانت متأخرة في الثانية بشوط واحد.

المصدر: RT