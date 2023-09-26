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الروسية كاساتكينا تقلب الطاولة على الأوكرانية كوستيوك في بطولة طوكيو للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية كاساتكينا تقلب الطاولة على الأوكرانية كوستيوك في بطولة طوكيو للتنس (فيديو)
Globallookpress /Yoshio Tsunoda
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استهلت الروسية داريا كاساتكينا مشوارها في بطولة طوكيو "بان باسيفيك" اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 780 ألف دولار، بفوز صعب على منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وتمكنت داريا كاساتكينا المصنفة الـ13 عالميا، من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على اللاعبة الأوكرانية، المصنفة 45 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(4-6) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعتين و24 دقيقة.

وضربت داريا كاساتكينا (26 عاما) موعدا في الدور الثاني من بطولة طوكيو "WTA Toray Pan Pacific Open Tennis" مع اليونانية ديسبينا باباميشيل.

المصدر: RT 

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