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أنس جابر تبدأ مشوارها في الصين بنجاح (فيديو)

الرياضة

أنس جابر تبدأ مشوارها في الصين بنجاح (فيديو)
Globallookpress /Rob Prange
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تأهلت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني لبطولة نينغبو الصينية المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 259 ألف دولار، على حساب الفرنسية ديان باري.

وتغلبت أنس جابر المصنفة الأولى في البطولة، على اللاعبة الفرنسية، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-6) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعتين و15 دقيقة.

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وستكون أنس جابر (29 عاما) على موعد في الدور الثاني من بطولة نينغبو "WTA Ningbo Open" مع الألمانية تامارا كورباتش التي تغلبت بدورها على البريطانية براج جودي، بمجموعتين متتاليين، بواقع: (6-2) و(7-6) في اللقاء الذي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT 

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