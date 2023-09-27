شاهد.. "كوك_بوم" يهز شباك البحرين بهدف "عالمي"

خطف الكوري الشمالي كيم كوك_بوم الأضواء، بهدف رائع سجله في مرمى منتخب البحرين (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لمسابقة كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

وسجل كيم كوك_بوم الهدف الثاني لمنتخب بلاده، عند الدقيقة 62، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بالعارضة قبل أن تتهادى خلف خط المرمى وتعانق الشباك البحرينية.

🚨 هدف خيالي من كوريا الشمالية ضد البحرين



🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/7XWXbujrhS — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 27, 2023

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وانتزع منتخب كوريا الشمالية بذلك بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصينية، من نظيره البحريني.

المصدر: RT