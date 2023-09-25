"الفدائي" الفلسطيني يبلغ ثمن نهائي "الآسياد" رغم هزيمته أمام اليابان (فيديو)

تأهل المنتخب الأولمبي الفلسطيني إلى دور الـ16 لمسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصينية.

وجاء صعود "الفدائي" الفلسطيني، رغم خسارته أمام نظيره الياباني بهدف وحيد، سجله لاعب خط الوسط تيبي يوشيد عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، ليرافق نظيره الياباني متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، كما بلغ المنتخب القطري دور الـ16 للبطولة، بالرغم من احتلاله المركز الثالث الأخير برصيد نقطة واحدة أيضا، وذلك نظراً لأن لوائح البطولة تنص على تأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في جميع المجموعات الست.

وسيواجه منتخب فلسطين في الدور ثمن النهائي "للآسياد" يوم الخميس المقبل، نظيره منتخب هونغ كونغ الذي تأهل بطريقة غريبة ايضا، دون تحقيق أي انتصار في المجموعة الثالثة، التي ضمته إلى جانب منتخب أوزبكستان فقط.

بينما سيلعب المنتخب القطري ضد صاحب الأرض الصيني يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالات