بسبب مقطع تيك توك.. وكيل أوسيمين يهاجم نابولي ويهدد بمقاضاة النادي!

أثار نادي نابولي الإيطالي حالة من الجدل بعدما نشر مقطع فيديو ساخرا على تيك توك لمهاجم الفريق فيكتور أوسيمين الذي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناديه.

ونشر الحساب الرسمي لنابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطع فيديو يسخر من أوسيمين خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.

إذ أهدر المهاجم النيجيري ضربة جزاء أمام بولونيا في الدقيقة 72 وتسبب في تعادل الفريق في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وظهر حساب نابولي ساخرا من أوسيمين في مقطع فيديو إذ يطلب هداف الفريق من الحكم احتساب ضربة جزاء، وعندما تم احتسابها، أهدرها أوسيمين مع ظهور صوت ساخر أثناء مقطع الفيديو.

Napoli posted this now-deleted video of Osimhen on its Tiktok page.



Can anyone try to decipher that is being passed because deletion definitely signals a mistake on the club’s part. pic.twitter.com/4z6Pl0Ot6Z — Moji Sensei Delano (@MojiDelanoBlog) September 26, 2023

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ليتسبب الفيديو في غضب اللاعب ووكيل أعماله الذي شن هجوما عنيفا على هذا التصرف.

وقال روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين:"ما حدث اليوم في الملف الشخصي الرسمي لنابولي على منصة (تيك توك) غير مقبول، تم نشر مقطع فيديو يسخر من فيكتور لأول مرة ثم تم حذفه ولكن بشكل متأخر".

وأضاف: "خطوة خطيرة تلحق ضررا جسيما باللاعب وتجعل الأمور أكثر صعوبة عليه في ظل المعاملة الصعبة الي يتلقاها مؤخرا بين المحاكمات الإعلامية والأخبار الكاذبة، لذلك نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية فيكتور".

يذكر أن الأزمة تفاقمت مؤخرا بين نابولي وأوسيمين بسبب إهدار اللاعب لركلة جزاء وقيامه بالاعتراض على قرار مدربه رودي جارسيا بتبديله أمام بولونيا يوم الأحد الماضي بالدوري الإيطالي.

المصدر: "وسائل إعلام"