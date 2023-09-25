بسبب قميص فينيسيوس جونيور.. ألتراس أتلتيكو مدريد يهاجم فتاة ووالدتها

قامت جماهير ألتراس أتلتيكو مدريد بمهاجمة فتاة سمراء البشرة ووالدتها لارتدائهما قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، قبل الديربي بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة مساء الأحد، على ملعب "واندا متروبروليتانو"، في الجولة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز "الروخي بلانكوس" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحسب إذاعة سير الإسبانية، فإن ألتراس أتلتيكو تسبب في خوف الفتاة ووالدتها لارتدائهما قميص فينيسيوس في متروبوليتانو.

Vaya.... ¿Cuánto os ha pagado Florentino por empañar el triunfo del @Atleti?

Ultras intimidan a una niña y su madre de raza negra por llevar una camiseta de Vinicius en los aledaños del Metropolitano https://t.co/qfIPRHzomr a través de @La_SER — Paco Fernandez 🟢⚪⚫ (@frfp605) September 24, 2023

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وأشارت الإذاعة إلى أن الجماهير قاموا بالاعتداء على الأم وابنتها، فأجهشتا بالبكاء من الخوف أثناء توجههما إلى الملعب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت الجماهير بتوجيه وابل من السباب إلى ريال مدريد وجماهيره خارج ملعب أتلتيكو مدريد.

المصدر: "وكالات"