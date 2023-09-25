الكشف عن تفاصيل إصابة مبابي ضد مارسيليا

تعرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لإصابة مساء الأحد، وذلك خلال مباراته أمام مارسيليا في "كلاسيكو" الدوري الفرنسي، في قمة الجولة السادسة لموسم 2023-2024 من "ليغ 1".

وحقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على مارسيليا 4-0، لكنه خسر جهود نجمه الأول كيليان مبابي الذي خرج بعد قرابة نصف ساعة من بداية اللقاء بسبب الإصابة.

Depuis hier, on entend donc que #Mbappé a marché sur le ballon (Cheyrou n’a parlé que de ça pendant 5 minutes) et qu’il n’a pas été touché par #Balerdi. Plutôt que de parler dans le vide, il suffit de regarder. Non il ne marche pas sur le ballon. Oui il y a un contact dans son… pic.twitter.com/A7Vp9waL7n — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 25, 2023

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وحسب منصة "أمازون برايم فيديو" الناقلة للدوري الفرنسي، فإن الفحوصات الأولية التي خضع لها مبابي مطمئنة، وتشير إلى أن اللاعب تعرض لمجرد كدمة قوية ولم تتطور إلى التواء في الكاحل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مبابي قال وهو يغادر ملعب المباراة: "أنا مصاب"، وفي الواقع فإن اللاعب كان لديه بالفعل رباط ضاغط على كاحله منذ بداية المباراة، وهو ما قد يفسر الألم الذي كان يعاني منه.

من جهته تحدث الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن إصابة مبابي، موجها رسالة مطمئنة لجماهير الفريق الفرنسي.

وقال إنريكي في تصريحات لـ"أمازون برايم فيديو" بعد المباراة عن إصابة مبابي: "إنها ليست مشكلة خطيرة، ولكن هناك ألم، أعتقد أن خروجه كان القرار الأذكى، كانت مجرد ضربة، وأخيرا فإن الأمور تسير على ما يرام".

ورفع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي رصيده إلى 11 نقطة بعد مرور 6 جولات، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن بريست المتصدر ونقطة عن نيس.

المصدر: "وسائل إعلام"