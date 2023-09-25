سياسي من اليمين الفرنسي يهاجم بنزيما بعد نشر صورته بالثوب السعودي

وجه غوردان بارديلا المساعد الأول لمارين لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي اتهامات لكريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة بأنه "ميال للفكر الإسلامي".

وقال بارديلا في تصريحات أبرزتها شبكة BFMtv الفرنسية: "يجب أن نميز بين وظيفة الفرد وأفكاره، بنزيما كان أحد أفضل لاعبي كرة القدم في فرنسا لكنه يدعم الإسلاميين".

وجاءت هذه الكلمات بعد الصورة التي نشرها بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" ظهر فيها بالثوب السعودي وإلى جانبه علم السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

وحاز المنشور الذي شاركه بنزيما عبر حسابه على "إنستغرام" على إعجاب ما أكثر من 3 ملايين متابع، وعلق عليه اللاعب بالقول: "انظروا إلى الحياة التي نعيشها، يوم وطني سعيد للسعودية".

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وأضاف بارديلا باستهجان: "على الأقل هو ثابت في مواقفه، فهو يريد أسلوب حياة إسلاميا، لذا ذهب إلى السعودية".

وختم: "إنه يرتدي الزي السعودي التقليدي، والسعودية دولة إسلامية حسبما أعرف، وأنا أفهم أنها بلد يقطعون فيه أيدي أولئك الذين يسرقون".

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بنزيما لاستهداف من اليمين المتطرف في فرنسا.

وكان بنزيما البالغ 35 عاما رفع دعوى قضائية في مايو 2022 ضد السياسي الفرنسي من اليمين المتطرف داميان ريو، العضو في حزب "إريك زمور"، بداعي التشهير بعد أن اتهمه الثاني "بالإرهاب" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بنزيما لم يكن الوحيد بين محترفي دوري "روشن" السعودي الذين احتفلوا باليوم الوطني في المملكة ومن بينهم كان البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجوم النصر، والجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسي نجمي أهلي جدة، والبرازيليين نيمار دا سيلفا ومالكوم دي أوليفيرا وميشائيل ديلغادو والمغربي ياسين بونو لاعبو الهلال.

المصدر: arabicpost