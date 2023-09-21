بنزيما وكانتي.. الاتحاد يقدم لاعبيه الأجانب على الطريقة السعودية (صورة)

قدم فريق الاتحاد السعودي لاعبيه الأجانب بالزي السعودي، وذلك في بطاقة مباراة اتحاد جدة أمام الفتح بالدوري السعودي.

ويلاقي الاتحاد نظيره الفتح مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023-2024.

وظهر كل من الدولي الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي بالزي السعودي في بطاقة المباراة، كما ظهر أيضا إيجور كورنادو ومدالله العليان والبرازيلي فابينيو.

يـوم المبـاراة 🖤💛

دوري روشن السعودي

⚽️ الاتحاد x الفتح

⏰ 9:00 مساءً

🏟 ملعب الأمير عبدالله الفيصل

🏆 الجولة 7



#نحلم_ونحقق

بالتوفيق للنمور 🐅 pic.twitter.com/gCmNXGvK0Q — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 21, 2023

وكان بنزيما قد ظهر بالزي السعودي خلال حفل قرعة بطولة كأس العالم للأندية وقد علق عليه وقال: "الزي السعودي أنيق ويعجبني".

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

يحتل اتحاد جدة المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بالتساوي مع الأهلي فيما يتصدر الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم حتى الآن برصيد 16 نقطة.

المصدر: twitter/ittihad