النصر السعودي يجهز مفاجأة لرونالدو

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي النصر السعودي، تخطط لتقديم مكافأة خاصة لقائد فريقها، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتألق مع "العالمي" وأصبح هداف الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو، الذي انضم للنصر في يناير الماضي، تسعة أهداف خلال الموسم الحالي في سبع جولات خاضها بالدوري السعودي للمحترفين.

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وأكد مصدر في نادي النصر خلال تصريحات لموقع "kooora"، أن إدارة "العالمي" لديها الرغبة في استمرار رونالدو مع الفريق لأطول مدة ممكنة.

وقال المصدر: "التعاقد مع كريستيانو مطلع العام كان حدثا عالميا، وبدت ثمار هذا التعاقد تظهر للجميع على جميع الأصعدة.. لقد تأقلم النجم البرتغالي مع الفريق بشكل سريع".

وتابع: "تواجد كريستيانو ساهم في قبول العديد من النجوم العالميين للعروض المقدمة لهم من قبل الأندية السعودية، وهذا الموسم كان الدوري السعودي محط اهتمام العالم".

وأوضح: "كريستيانو هو قائد فريق النصر والجميع يعرف قيمته الفنية، والإدارة بدأت التفكير في تمديد عقده حتى 2026".

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع نادي النصر سينتهي في يونيو 2025.

المصدر: "kooora"