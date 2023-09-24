 
مباشر

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه دي يونغ

الرياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه دي يونغ
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3lk

كشف نادي برشلونة، أن لاعب خط وسطه، الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ، يعاني من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

وتعرض الهولندي الدولي إلى الإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ضد سلتا فيغو (3-2) أمس السبت في الدوري المحلي ولم يكمل المباراة.

إقرأ المزيد
برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة
برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة

وقال برشلونة عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الأحد: "الفحوصات التي خضع لها اللاعب (دي يونغ) أثبتت معاناته من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن وعودته إلى الملاعب مرتبطة بعملية التعافي".

وبحسب تقارير إسبانية، فمن المقرر أن يغيب دي يونغ عن المباريات المقبلة لفريقه، بما في ذلك رحلة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا في 4 أكتوبر المقبل، وعلى الأرجح عن مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في 28 منه.

ولا يزال برشلونة ينتظر تعافي لاعب الوسط الآخر بيدري من إصابة في الفخذ، لكن قلب الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو عاد من إصابة في أوتار الركبة أمام سلتا فيغو.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا