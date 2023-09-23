برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة

حول نادي برشلونة تأخره أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما يوم السبت لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر سيلتا بالتسجيل في الدقيقة 19 بهدف من توقيع يورغن لارسن، وضاعف أناستاسيوس دوفيكاس النتيجة بحلول الدقيقة 76.

🚨 هدف سيلتا فيغو الاول على برشلونة 🔥pic.twitter.com/PsbFPCBhOz — KinG £ (@xKGx__) September 23, 2023

🚨 هدف سيلتا فيغو الثاني على برشلونة 🔥pic.twitter.com/S3SABHZFbL — KinG £ (@xKGx__) September 23, 2023

وانتفض برشلونة في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، والبرتغالي جواو كانسيلو في الدقائق 81، 85، و89.

🚨 هدف برشلونة الأول ليفاندوسكي 🔥🔥pic.twitter.com/ZDWQl1IdEA — KinG £ (@xKGx__) September 23, 2023

🚨 هدف برشلونة الثاني ليفاندوفسكي 🔥🔥 pic.twitter.com/KqrFQQkpkw — KinG £ (@xKGx__) September 23, 2023

🚨 هدف برشلونة الثالث كانسيلو 🤯🔥🔥pic.twitter.com/94635zFrFi — KinG £ (@xKGx__) September 23, 2023

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن جيرونا، في انتظار نتيجة مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة غدا الأحد، بينما توقف رصيد سيلتا عند أربع نقاط في المرتبة الـ17.

المصدر: RT