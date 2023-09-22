 
مباشر
عاجل
تصحيح.. الدفاع الروسية: فقدان عسكري واحد بعد هجوم صاروخي أوكراني على مقر أسطول البحر الأسود الروسي

رسميا.. ناغلسمان يقود ألمانيا في يورو 2024

الرياضة

رسميا.. ناغلسمان يقود ألمانيا في يورو 2024
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3ah

أعلن اتحاد الكرة الألماني، اليوم الجمعة، أن جوليان ناغلسمان سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأشار الاتحاد الألماني في بيان رسمي إلى أن ناغلسمان وقع اليوم عقدا يمتد حتى 31 يوليو 2024.

إقرأ المزيد
إريك تين هاج يشعل أزمة في مانشستر يونايتد
إريك تين هاج يشعل أزمة في مانشستر يونايتد

وقال ناغلسمان: "بلدنا ستنظم بطولة أوروبا، هذا حدث مميز، لا يتكرر إلا بعد عقود، ولدي رغبة قوية في خوض هذا التحدي".

وأضاف صاحب الـ36 عاما: "الفوز في ودية فرنسا الأخيرة كان مجرد بداية، وسنكون فريقا أكثر تماسكا في العام المقبل".

وأقيل فليك من تدريب المنتخب الألماني في العاشر من سبتمبر الجاري بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة خاضها تحت قيادته، وقد ودع كأس العالم من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا