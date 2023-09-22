رسميا.. ناغلسمان يقود ألمانيا في يورو 2024

أعلن اتحاد الكرة الألماني، اليوم الجمعة، أن جوليان ناغلسمان سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأشار الاتحاد الألماني في بيان رسمي إلى أن ناغلسمان وقع اليوم عقدا يمتد حتى 31 يوليو 2024.

Julian Nagelsmann is unveiled as Germany's head coach, on a contract until after Euro 2024 🇩🇪 pic.twitter.com/uxNsdvP9rC — B/R Football (@brfootball) September 22, 2023

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وقال ناغلسمان: "بلدنا ستنظم بطولة أوروبا، هذا حدث مميز، لا يتكرر إلا بعد عقود، ولدي رغبة قوية في خوض هذا التحدي".



وأضاف صاحب الـ36 عاما: "الفوز في ودية فرنسا الأخيرة كان مجرد بداية، وسنكون فريقا أكثر تماسكا في العام المقبل".



وأقيل فليك من تدريب المنتخب الألماني في العاشر من سبتمبر الجاري بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة خاضها تحت قيادته، وقد ودع كأس العالم من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

المصدر: "وكالات"