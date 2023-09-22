إريك تين هاج يشعل أزمة في مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية، وجود أزمة في غرفة تبديل الملابس في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بين عدد من اللاعبين ومدربهم الهولندي إريك تين هاج.

وبدأ مانشستر يونايتد الموسم بشكل سيء، حيث فاز في مباراتين وخسر في 3 ببطولة الدوري الإنجليزي، إضافة لهزيمته أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

واستبعد مانشستر يونايتد، جادون سانشو من تدريبات الفريق، بعد أزمته مع تين هاج، حيث اتهمه الأخير بعدم الانضباط في المران، ليكذب اللاعب مدربه.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، فإن عددا من لاعبي مانشستر يونايتد، بدأوا في الشعور بالضجر من انتقادات تين هاج، حيث يكافحون من أجل الظهور بمستوى جيد.

🚨 A number of players are starting to get tired of Erik ten Hag's criticism. [@samuelluckhurst] #mufcpic.twitter.com/4KkRSCnqnP — The United Stand (@UnitedStandMUFC) September 22, 2023

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وأوضح التقرير أن بعض اللاعبين يعتقدون أن تين هاج لديه لاعبين مفضلين آخرين في الفريق، ولا يقوم بانتقادهم، عكس بقية زملائهم.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من تجنب تين هاج تسمية اللاعبين الذين يرتبكون أخطاء علنا، إلا أنه كثيرا ما يسلط الضوء على فشل اللاعبين في "اتباع القواعد" بعد الهزائم في المباريات.

وذكر التقرير أن بعض اللاعبين يشعرون أيضا بأنهم قد وضعوا في موقف حرج لتنفيذ تعليمات تين هاج التكتيكية، حيث أن هناك شعورا داخل الفريق بأن أسلوب المدرب قد يشكل خطرا، بسبب غياب أنتوني إلى أجل غير مسمى، فهو اللاعب الوحيد في الفريق الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن بقدمه اليسرى.

ويخضع أنتوني لتحقيق بتهمة اعتداءات جسدية على صديقته السابقة.

المصدر: 365scores