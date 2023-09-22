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ناد إنجليزي يعلن وفاة نجمته البالغة 27 عاما والأسباب غامضة

الرياضة

ناد إنجليزي يعلن وفاة نجمته البالغة 27 عاما والأسباب غامضة
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أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي عن وفاة لاعبته مادي كوزاك عن عمر يناهز الـ27 عاما فقط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، أن كوزاك التي تم تعيينها كقائدة ثانية للفريق، دخلت موسمها السادس في دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب" للسيدات، لتصبح أقدم لاعبة في القائمة الحالية للفريق.

ولعبت كوزاك لشيفيليد منذ عام 2019 وأصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة مع فريق السيدات بالنادي الموسم الماضي، كما عملت كذلك بشكل جانبي كمديرة تسويق داخل النادي الإنجليزي.

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ومن جانبه أعرب ستيفن بيتيس الرئيس التنفيذي لشيفيلد في بيان رسمي عن صدمته من هذه الأنباء قائلا: "هذه أخبار مفجعة للجميع في برامال لين، كان لمادي موقع فريد من نوعه لكونها جزءا في عدد من الفرق في شيفيلد يونايتد وكانت تحظى بشعبية كبيرة".

وأضاف: "شخصيتها واحترافها جعلاها مصدر فخر لعائلتها وسنفتقدها بكل أسف، وبعد هذه الأخبار نؤكد أن النادي سيقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لعائلة مادي وأصدقائها وزملائها".

وأسفرت هذه الأنباء عن حالة صدمة قوية في أوساط كرة القدم الإنجليزية، وما يزيد الأمور صعوبة هو الغموض المحيط بوفاة اللاعبة حيث لم يتم الإعلان عن سبب فراقها للحياة حتى الآن.

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